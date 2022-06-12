Ишим отмечает 240-летний юбилей

«У каждого поколения свои задачи. Сегодня нам брошен серьезный вызов. Специальная военная операция, которая проходит на Украине — это братская рука помощи тем людям, которые живут на Донбассе и в других регионах Украины. Нам необходимо им помочь. Многим это не нравится, поэтому сегодня Россия находится под большим санкционным давлением. Но я уверен, что вместе и сообща мы сможем решить любую задачу. Мы выйдем из этой ситуации с гордо поднятой головой, решенными и выполненными задачами». — подчеркнул Владимир Якушев.