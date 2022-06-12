Ишим отмечает 240-летний юбилей

«Город строится и хорошеет с каждым годом. Ишим — одна из точек развития и роста региона. На таких городах и людях — трудолюбивых, гостеприимных, беззаветно любящих малую родину, уважающих ее историю и держится наша страна», отметил Александр Моор.
Экс-губернатор тюменского региона Владимир Якушев в своем выступлении поздравил не только жителей Ишима с юбилеем, но и затронул и события, происходящие сегодня на Украине.
«У каждого поколения свои задачи. Сегодня нам брошен серьезный вызов. Специальная военная операция, которая проходит на Украине — это братская рука помощи тем людям, которые живут на Донбассе и в других регионах Украины. Нам необходимо им помочь. Многим это не нравится, поэтому сегодня Россия находится под большим санкционным давлением. Но я уверен, что вместе и сообща мы сможем решить любую задачу. Мы выйдем из этой ситуации с гордо поднятой головой, решенными и выполненными задачами». — подчеркнул Владимир Якушев.
Отметим, праздничные мероприятия в Ишиме сегодня проходят на бульваре Белоусова, площади у Дворца культуры, Привокзальной и Коркинской площадях, в Фестивальном парке и на стадионе Центральный.
Начиная с 11 часов дня в городе проходят выставки художников Ишима, мастеров декоративно-прикладного творчества, выставки ретро-машин и мотоциклов, работают мастер-классы, интерактивные и спортивные площадки, организованы квесты, автобусные экскурсии, танцевальные программы, выступления творческих коллективов и приглашенных звезд — Анатолия Полотно и Федора Карманова.
Запланированы проведение традиционного ежегодного DANCE BATTLE на кубок города и конкурс гармонистов «ГАРМОНиЯ».