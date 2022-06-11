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В тюменском ЖК прорвало трубу – вода льется в озеро

11 июня 14:03
Фото: 1Mi
Порыв трубы произошел сегодня во второй половине дня в тюменском поселке Тарманы, в районе жилого комплекса «Первая линия». По словам очевидцев, в настоящее время все сточные воды поступают в расположенное рядом озеро.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в тюменском Водоканале, в аварийную службу предприятия информации о повреждении сетей в данном районе пока не поступало. Однако бригада для обследования уже направлена на место ЧП.

«Если поврежденные сети находятся на балансе Водоканала, специалисты приступят к устранению утечки незамедлительно. Если сети находятся на балансе теплосетей, то им будет передана информация», пояснили в Водоканале.

Специалисты еще раз напомнили жителям Тюмени о том, что о всех последствиях утечек на сетях водоснабжения необходимо сообщать по телефону: 540-940. Только в этом случае аварийно-восстановительные бригады приступят к ремонтным работам оперативно.

Обновлено в 21:22: Проведено обследование. Произошла утечка на сетях водоснабжения, не переданных на обслуживание «Росводоканал Тюмень». Утечка локализована. В воскресенье, 12 июня, собственник сетей приступит к ремонтным работам. Отключения водоснабжения у абонентов нет.

#Новости#Тюмень#Водоканал#ЖКХ#Валентина Бурнашева#Общество
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