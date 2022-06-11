В тюменском ЖК прорвало трубу – вода льется в озеро

Как рассказали «Нашему Городу» в тюменском Водоканале, в аварийную службу предприятия информации о повреждении сетей в данном районе пока не поступало. Однако бригада для обследования уже направлена на место ЧП.
«Если поврежденные сети находятся на балансе Водоканала, специалисты приступят к устранению утечки незамедлительно. Если сети находятся на балансе теплосетей, то им будет передана информация», пояснили в Водоканале.
Специалисты еще раз напомнили жителям Тюмени о том, что о всех последствиях утечек на сетях водоснабжения необходимо сообщать по телефону: 540-940. Только в этом случае аварийно-восстановительные бригады приступят к ремонтным работам оперативно.
Обновлено в 21:22: Проведено обследование. Произошла утечка на сетях водоснабжения, не переданных на обслуживание «Росводоканал Тюмень». Утечка локализована. В воскресенье, 12 июня, собственник сетей приступит к ремонтным работам. Отключения водоснабжения у абонентов нет.