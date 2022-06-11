nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменском селе сгорел жилой дом. Погибли люди

11 июня 08:17
Фото: СУ СК России по Тюменской области
Крупный пожар произошел сегодня ночью в селе Огнево Казанского района. Здесь загорелся частный жилой дом. В результате происшествия погибли мужчина и женщина. В настоящее время их личности устанавливаются.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, в тушении огня участие принимали четыре единицы техники и 7 человек личного состава МЧС. Общая площадь территории, поврежденной огнем составила 128 квадратных метров — пострадали дом и рядом стоящие хозяйственные постройки.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная электропроводка.

В настоящее время по факту произошедшего пожара ведутся следственные действия. В ближайшее время состоятся пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, 5 июня в деревне Чаплык Тюменского района произошел крупный пожар в жилом доме. Погибли три человека. По предварительной версии, возгорание началось из-за непотушенной сигареты.

#Новости#Тюмень#Пожар#МЧС#Валентина Бурнашева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25