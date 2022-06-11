В тюменском селе сгорел жилой дом. Погибли люди

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, в тушении огня участие принимали четыре единицы техники и 7 человек личного состава МЧС. Общая площадь территории, поврежденной огнем составила 128 квадратных метров — пострадали дом и рядом стоящие хозяйственные постройки.