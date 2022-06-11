В Тюмени водитель хлебовозки уснул за рулем и устроил ДТП с 3 машинами

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области, авария произошла по вине 19-летнего водителя хлебовозки. Юный тюменец со стажем вождения один год, по предварительным данным, уснул за рулем и въехал в стоящий на светофоре ВАЗ 2115. В результате ДТП также пострадали Geely и машина скорой помощи, стоящие впереди ВАЗ.