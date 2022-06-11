nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени водитель хлебовозки уснул за рулем и устроил ДТП с 3 машинами

11 июня 11:34
Фото: 1Mi
Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло сегодня утром в Тюмени. На перекрестке улиц Одесская — Харьковская столкнулись газель-хлебовозка, ВАЗ 2115, Geely и машина скорой помощи.

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области, авария произошла по вине 19-летнего водителя хлебовозки. Юный тюменец со стажем вождения один год, по предварительным данным, уснул за рулем и въехал в стоящий на светофоре ВАЗ 2115. В результате ДТП также пострадали Geely и машина скорой помощи, стоящие впереди ВАЗ.

В аварии травмы получила 92-летняя пассажирка Geely. В настоящее время она находится под присмотром медиков.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на улице Республики произошла авария по вине ночных гонщиков — водитель ВАЗ, устроивший гонку от улицы Профсоюзной, въехал в стоящий автомобиль службы такси. К счастью, в ДТП пострадали только машины.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25