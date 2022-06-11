nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени установили баннеры с призывами сообщать о нарушителях пожарного режима

11 июня 12:20
Фото: МЧС по Тюменской области
На тюменских улицах появились баннеры, призывающие жителей региона сообщать о соседях, нарушающих правила пожарной безопасности. По словам очевидцев, они размещены на рекламных конструкциях, также плакаты развешаны на авто и жд -вокзалах, в районе аэропорта Рощино, на зданиях медицинских учреждений.
Сюжет
Тюмень

«Сообщи, если сосед жжет траву по телефону 112. За пожар — до 4 лет тюрьмы или штраф до 1 миллиона рублей», написано на баннере.

По словам инспектора отдела организационно-аналитического обеспечения государственной статистики и учета пожаров МЧС Тюменской области Алены Егерь, заявку нарушителей пожарного режима, в частности соседей, захламляющих свои земельные участки опасными горючими материалами, можно оставить на сайте МЧС Тюменской области в разделе «Обращение граждан» или на Госуслугах. Необходимо указать название нарушение и адрес.

На нарушителей особого пожарного режима, разводящих открытый огонь или сжигающих траву и мусор, можно пожаловаться по телефону 112.

Напомним, с 8 июня в России ужесточены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Их размер увеличен в 10 раз. За разведение огня в период действия особого пожарного режима теперь придется заплатить от 40 до 500 тысяч рублей. Виновных в возникновении пожара накажут штрафом от 60 тысяч до 2 миллионов рублей. За действия, приводящие к пожару — от 60 тыс. до 2 млн. рублей.

#Новости#Тюмень#Пожар#МЧС#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25