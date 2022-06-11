В Тюмени установили баннеры с призывами сообщать о нарушителях пожарного режима

Напомним, с 8 июня в России ужесточены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Их размер увеличен в 10 раз. За разведение огня в период действия особого пожарного режима теперь придется заплатить от 40 до 500 тысяч рублей. Виновных в возникновении пожара накажут штрафом от 60 тысяч до 2 миллионов рублей. За действия, приводящие к пожару — от 60 тыс. до 2 млн. рублей.