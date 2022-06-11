В Тюмени разыскали водителя Citroën, который чуть не сбил пешехода

Сотрудники ГИБДД Тюменской области разыскали водителя Citroën, который 9 июня в поселке Московский выехал на встречную полосу движения и чуть не сбил девушку на пешеходном переходе. Опасный маневр попал на запись видеорегистратора проезжающего рядом автомобиля. Позже его опубликовали в социальных сетях.

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области, водителем Citroën оказалсь 31-летняя жительница Тюмени. Женщина пояснила, что поехала только потому, что убедилась в том, что не заденет пешехода. На тюменку составлен административный протокол. В ближайшее время ее ждет суд, который вынесет решение о мере наказания за нарушение ПДД. Вполне вероятно, что за опасный маневр на пешеходном переходе автомобилистку лишат прав. Ранее «Наш Город» писал, в Тюмени 4 июня под колеса автомобиля попал 11-летний ребенок. Школьник катался на самокате по тротуару во дворе дома. Водитель Toyota Corolla сбил школьника, когда поворачивал во двор. К счастью, юный тюменец в результате аварии получил только легкие ушибы.