В Тюмени произошла очередная авария с участием ночных гонщиков

Самое интересное, что вечером 1 июня аналогичная авария произошла на этом же участке дороги только с участием автомобиля BMW. Тогда в результате ДТП у BMW оторвало заднее колесо.
В комментариях под роликом горожане отмечают, что в Тюмени по вечерам уже на протяжении десятка лет устраивают ночные гонки. При этом сотрудники ГИБДД этого не просто не замечают.
«Гоняют 10 лет стабильно, уже поколения гонщиков сменились, а ГИБДД ничего не видит, или не хочет видеть», отмечает Вадим Ф.
Также с сарказмом тюменцы пишут о безопасности на дорогах в городе.
«Как же у нас безопасно в центре города, не нарадуюсь, полно полицейских и инспекторов ГИБДД, следящих за безопасностью граждан», пишет No No.