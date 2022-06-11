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В Тюмени произошла очередная авария с участием ночных гонщиков

11 июня 04:27
Фото: 1Mi
Очередная авария с участниками ночных гонок произошла в Тюмени накануне. На улице Республики в стоящий рядом с автобусной остановкой автомобиль Kia Rio службы такси въехал водитель тонированной «ВАЗ-2114». Момент ДТП попал запись видеокамер уличного наблюдения. Информации о пострадавших пока нет.
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Тюмень

Самое интересное, что вечером 1 июня аналогичная авария произошла на этом же участке дороги только с участием автомобиля BMW. Тогда в результате ДТП у BMW оторвало заднее колесо.

В комментариях под роликом горожане отмечают, что в Тюмени по вечерам уже на протяжении десятка лет устраивают ночные гонки. При этом сотрудники ГИБДД этого не просто не замечают.

«Гоняют 10 лет стабильно, уже поколения гонщиков сменились, а ГИБДД ничего не видит, или не хочет видеть», отмечает Вадим Ф.

Также с сарказмом тюменцы пишут о безопасности на дорогах в городе.

«Как же у нас безопасно в центре города, не нарадуюсь, полно полицейских и инспекторов ГИБДД, следящих за безопасностью граждан», пишет No No.

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#Новости#Тюмень#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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