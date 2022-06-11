В Тюмени поймали несовершеннолетнего байкера

«И что такого. Раньше в 90-х все в их возрасте гоняли на мотоциклах . Так хоть растут мужиками. Дружат с техникой. Пусть немного нарушают, но могли к ним подойти и по говорить . И все было бы хорошо», отметил Алекс М.