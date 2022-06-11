В Тюмени поймали несовершеннолетнего байкера

Отметим, рейд по жилой зоне инспекторы ГИБДД организовали после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что по дорогам в микрорайоне Тюменская слобода на мотоциклах ездят четверо подростков, в том числе и по детской площадке.
Мнения горожан по данному факту разделились. Часть считала, что в этом нет ничего плохого.
«И что такого. Раньше в 90-х все в их возрасте гоняли на мотоциклах . Так хоть растут мужиками. Дружат с техникой. Пусть немного нарушают, но могли к ним подойти и по говорить . И все было бы хорошо», отметил Алекс М.
Другая часть была уверена в том, что за руль транспортного средства детям садиться нельзя.
«У ребят ещё паспорта нет, а у них уже в доступе вещи которыми и себя и окружающих угробить можно. Что писать будете когда они кого-то снесут?», написал Дмитрий С.