Тюменские эндоскописты диагностируют у пациентов онкозаболевания на ранней стадии

Только в этом году в эндоскопическом отделении провели уже более 400 комплексных обследований (колоноскопия и фиброгастроскопия), на гистологическое исследование взято 114 биопсий кишечника и 15 биопсий желудка. В результате детального обследования, подозрение на злокачественное новообразование выявлено у 52 пациентов.
«В последнее время отчетливо прослеживается омоложение онкологических заболеваний. Врачи медицинского центра совсем недавно выявили случай запущенного злокачественного новообразования органов желудочно-кишечного тракта у 30-летнего пациента», пояснил завотделением эндоскопии МКДЦ — рассказал Бахтиёржон Юлдашев.
Колоноскопия, по оценке медиков, одно из самых лучших и эффективных методик для диагностики заболеваний толстого кишечника. Пройти такую процедуру рекомендуется в качестве профилактики людям старше 40 лет.
К слову, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».