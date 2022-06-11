Тюменские эндоскописты диагностируют у пациентов онкозаболевания на ранней стадии

Только в этом году в эндоскопическом отделении провели уже более 400 комплексных обследований (колоноскопия и фиброгастроскопия), на гистологическое исследование взято 114 биопсий кишечника и 15 биопсий желудка. В результате детального обследования, подозрение на злокачественное новообразование выявлено у 52 пациентов.