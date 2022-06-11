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Тюменские эндоскописты диагностируют у пациентов онкозаболевания на ранней стадии

11 июня 13:27
Выявление злокачественных заболеваний на ранних стадиях — одна из главных задач в работе тюменских медиков. Так, в отделении эндоскопии многопрофильного консультативно-диагностического центра ежедневно проводится от 10 до 15 диагностических колоноскопических исследований, сообщает пресс-служба правительства региона.

Только в этом году в эндоскопическом отделении провели уже более 400 комплексных обследований (колоноскопия и фиброгастроскопия), на гистологическое исследование взято 114 биопсий кишечника и 15 биопсий желудка. В результате детального обследования, подозрение на злокачественное новообразование выявлено у 52 пациентов.

«В последнее время отчетливо прослеживается омоложение онкологических заболеваний. Врачи медицинского центра совсем недавно выявили случай запущенного злокачественного новообразования органов желудочно-кишечного тракта у 30-летнего пациента», пояснил завотделением эндоскопии МКДЦ — рассказал Бахтиёржон Юлдашев.

Колоноскопия, по оценке медиков, одно из самых лучших и эффективных методик для диагностики заболеваний толстого кишечника. Пройти такую процедуру рекомендуется в качестве профилактики людям старше 40 лет.

К слову, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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