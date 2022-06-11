Пропавшего в ишимской деревне пенсионера нашли мертвым

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя 10 дней поиска нашли мертвым 18-летнего жителя областной столицы Максима Яковлева. Тело ребенка обнаружили в реке в районе лесобазы. В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти нет. В настоящее время по данному факту ведется расследование.