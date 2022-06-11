Пропавшего в ишимской деревне пенсионера нашли мертвым

Сергей Кузнецов пропал вечером 8 июня в деревне Нерпино Ишимского района. Поиски дедушки начались на следующий день — волонтеры обзванивали больницы, организовали репосты ориентировки в социальных сетях, опрашивали местных жителей, вели поиски в лесополосе и на болотистой местности.
10 июня к добровольцам присоединились сотрудники полиции и МЧС, лесники, казаки — порядка 60 человек. Также была задействовано 15 единиц техники. К сожалению, Сергея Кузнецова обнаружили мертвым. Причины гибели не сообщаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя 10 дней поиска нашли мертвым 18-летнего жителя областной столицы Максима Яковлева. Тело ребенка обнаружили в реке в районе лесобазы. В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти нет. В настоящее время по данному факту ведется расследование.