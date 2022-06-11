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Пропавшего в ишимской деревне пенсионера нашли мертвым

11 июня 10:38
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
В Тюменской области завершены поиски пропавшего три дня назад 77-летнего пенсионера. Пожилой мужчина найден мертвым, сообщили волонтеры поисковых отрядов «Белая Сова» и «ЛизаАлерт» в социальных сетях.
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Тюмень

Сергей Кузнецов пропал вечером 8 июня в деревне Нерпино Ишимского района. Поиски дедушки начались на следующий день — волонтеры обзванивали больницы, организовали репосты ориентировки в социальных сетях, опрашивали местных жителей, вели поиски в лесополосе и на болотистой местности.

10 июня к добровольцам присоединились сотрудники полиции и МЧС, лесники, казаки — порядка 60 человек. Также была задействовано 15 единиц техники. К сожалению, Сергея Кузнецова обнаружили мертвым. Причины гибели не сообщаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя 10 дней поиска нашли мертвым 18-летнего жителя областной столицы Максима Яковлева. Тело ребенка обнаружили в реке в районе лесобазы. В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти нет. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
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