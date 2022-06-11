Ограничения полетов на юг России продлили до 18 июня

Однако сегодня у большей части авиакомпаний в авиапарке имеются только заграничные суда. Из Тюмени, в частности, большую часть полетов авиакомпании совершают на Airbus и Boeing. Superjet, Ан — 24, АТР — 72, Embraer имеются в наличии у авиакомпаний S7 Airlines, Ямал и Utair.