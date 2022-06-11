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Ограничения полетов на юг России продлили до 18 июня

11 июня 07:35
Фото: 1Mi
Аэропорты в Анапе, Геленджике, Белгороде, Ростове-на-Дону, Элисте, Брянске, Симферополе, Воронеже, Липецке, Краснодаре и Курске не будут работать до 18 июня. Решение о продлении временного ограничения полетов приняла Росавиация.

Альтернативные маршруты авиакомпаниям предложено совершать через Москву, Волгоград, Минеральные Воды, Сочи и Ставрополь. Эти аэропорты, как и остальные, в том числе международные, осуществляют работу в обычном режиме.

Из тюменского Рощино сегодня среди южных направлений доступны ежедневные полеты в Сочи, рейсы по вторникам и субботам в Минеральные воды. Также из Тюмени самолеты летают в Анталью, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее «Наш Город» писал, что комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России предложил ограничить число эксплуатируемых в России иностранных самолетов Airbus и Boeing.

Однако сегодня у большей части авиакомпаний в авиапарке имеются только заграничные суда. Из Тюмени, в частности, большую часть полетов авиакомпании совершают на Airbus и Boeing. Superjet, Ан — 24, АТР — 72, Embraer имеются в наличии у авиакомпаний S7 Airlines, Ямал и Utair.

#Новости#Росавиация#Ограничения#Валентина Бурнашева#Общество
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