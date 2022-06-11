Ограничения полетов на юг России продлили до 18 июня

Альтернативные маршруты авиакомпаниям предложено совершать через Москву, Волгоград, Минеральные Воды, Сочи и Ставрополь. Эти аэропорты, как и остальные, в том числе международные, осуществляют работу в обычном режиме.
Из тюменского Рощино сегодня среди южных направлений доступны ежедневные полеты в Сочи, рейсы по вторникам и субботам в Минеральные воды. Также из Тюмени самолеты летают в Анталью, Таджикистан и Узбекистан.
Ранее «Наш Город» писал, что комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России предложил ограничить число эксплуатируемых в России иностранных самолетов Airbus и Boeing.
Однако сегодня у большей части авиакомпаний в авиапарке имеются только заграничные суда. Из Тюмени, в частности, большую часть полетов авиакомпании совершают на Airbus и Boeing. Superjet, Ан — 24, АТР — 72, Embraer имеются в наличии у авиакомпаний S7 Airlines, Ямал и Utair.