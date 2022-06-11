Небольшой дождь ожидается в субботу в Тюмени

Температура воздуха днём поднимется до + 20 градусов, скорость западного ветра 2-4 метра в секунду. Предполагается, что в городе выпадет около 1 мм осадков, ближе к вечеру большая часть облаков рассеется.
Пасмурная погода ожидается в воскресенье, атмосферное давление в городе будет ниже нормы. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду, температура воздуха не превысит + 18 градусов. Влажность около 70%.
В понедельник возможно похолодание до + 14, увеличится скорость ветра до 3-6 метров в секунду. Весь день будет пасмурным, утром и днём ожидаются дожди и до 1 мм осадков. Влажность около 85%.
На следующей неделе придёт потепление, а воздух прогреется до + 26. Существенных осадков не ожидается.