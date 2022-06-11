nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Небольшой дождь ожидается в субботу в Тюмени

11 июня 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 11 июня синоптики ожидают небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём поднимется до + 20 градусов, скорость западного ветра 2-4 метра в секунду. Предполагается, что в городе выпадет около 1 мм осадков, ближе к вечеру большая часть облаков рассеется.

Пасмурная погода ожидается в воскресенье, атмосферное давление в городе будет ниже нормы. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду, температура воздуха не превысит + 18 градусов. Влажность около 70%.

В понедельник возможно похолодание до + 14, увеличится скорость ветра до 3-6 метров в секунду. Весь день будет пасмурным, утром и днём ожидаются дожди и до 1 мм осадков. Влажность около 85%.

На следующей неделе придёт потепление, а воздух прогреется до + 26. Существенных осадков не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25