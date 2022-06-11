Фуры с гуманитарной помощью в ЛНР и ДНР, перекрытие набережной, пропавший пенсионер

После к волонтерам примкнули 60 человек, среди которых были полицейские, спасатели, лесники и казаки. В поисках пропавшего пенсиона использовали 15 единиц техники. Однако, как сообщают волонтеры «Белой Совы» и «ЛизаАлерт», Сергей Кузнецов найден мертвым. Что стало причиной его смерти — не сообщается.