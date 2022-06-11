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Фуры с гуманитарной помощью в ЛНР и ДНР, перекрытие набережной, пропавший пенсионер

11 июня 19:00
Фото: 1Mi
Тюменцы отправили в ЛНР и ДНР более 20 фур гуманитарной помощи. Жители региона собрали продукты, товары для детей и другие важные вещи.
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Тюмень

Жители Тюменской области собрали для в ЛНР и ДНР 20 фур вещей

Многие граждане приняли участие в сборе гуманитарной помощи. В областной столице было установлено три пункта приема: во дворце творчества «Пионер», центре «Семья», социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» и в геронтологическом центре.

Жители региона собрали для Украины 20 фур и 1 вагон необходимых вещей, товаров для детей и продуктов питания.

Стоит отметить, что недавно в ЛНР приехал с визитом губернатор Тюменской области. Регион в рамках сотрудничества с администрацией Краснодонского района будет помогать финансами, а также займется ремонтом социальных учреждений и восстановлением дорог.

В Тюменской области нашли тело пропавшего пенсионера

Три дня назад пропал 77-летний Сергей Кузнецов. На следующий же день мужчину начали искать. Начали добровольцы с обзвонов больниц, распространения ориентировок, опросов местных жителей и поисков в лесополосе и на болоте.

После к волонтерам примкнули 60 человек, среди которых были полицейские, спасатели, лесники и казаки. В поисках пропавшего пенсиона использовали 15 единиц техники. Однако, как сообщают волонтеры «Белой Совы» и «ЛизаАлерт», Сергей Кузнецов найден мертвым. Что стало причиной его смерти — не сообщается.

Стоит отметить, что ранее в течение 10 дней велись поиски 18-летнего Максима Яковлева. Тело молодого человека нашли в реке на Лесобазе. По данным полиции, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

В Тюмени 18 июня перекроют набережную

Приближаются выпускные дни тюменских 11-классников. Большое празднование состоится 18 июня на набережной Туры в 18:00 рядом с мостом Влюбленных. Об этом сообщают в администрации Тюмени.

Пространство будет перекрыта во время танца 11-классников. Нельзя будет пройти через три уровня набережной. Заявлено, что в праздновании примут участие сотни человек.

Стоит отметить, что из-за коронавирусной инфекции в 2021 году такое мероприятие проводить не стали. В 2022 году из школ выпускаются около 10 тысяч учеников

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