Фуры с гуманитарной помощью в ЛНР и ДНР, перекрытие набережной, пропавший пенсионер

Жители Тюменской области собрали для в ЛНР и ДНР 20 фур вещей
Многие граждане приняли участие в сборе гуманитарной помощи. В областной столице было установлено три пункта приема: во дворце творчества «Пионер», центре «Семья», социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» и в геронтологическом центре.
Жители региона собрали для Украины 20 фур и 1 вагон необходимых вещей, товаров для детей и продуктов питания.
Стоит отметить, что недавно в ЛНР приехал с визитом губернатор Тюменской области. Регион в рамках сотрудничества с администрацией Краснодонского района будет помогать финансами, а также займется ремонтом социальных учреждений и восстановлением дорог.
В Тюменской области нашли тело пропавшего пенсионера
Три дня назад пропал 77-летний Сергей Кузнецов. На следующий же день мужчину начали искать. Начали добровольцы с обзвонов больниц, распространения ориентировок, опросов местных жителей и поисков в лесополосе и на болоте.
После к волонтерам примкнули 60 человек, среди которых были полицейские, спасатели, лесники и казаки. В поисках пропавшего пенсиона использовали 15 единиц техники. Однако, как сообщают волонтеры «Белой Совы» и «ЛизаАлерт», Сергей Кузнецов найден мертвым. Что стало причиной его смерти — не сообщается.
Стоит отметить, что ранее в течение 10 дней велись поиски 18-летнего Максима Яковлева. Тело молодого человека нашли в реке на Лесобазе. По данным полиции, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
В Тюмени 18 июня перекроют набережную
Приближаются выпускные дни тюменских 11-классников. Большое празднование состоится 18 июня на набережной Туры в 18:00 рядом с мостом Влюбленных. Об этом сообщают в администрации Тюмени.
Пространство будет перекрыта во время танца 11-классников. Нельзя будет пройти через три уровня набережной. Заявлено, что в праздновании примут участие сотни человек.
Стоит отметить, что из-за коронавирусной инфекции в 2021 году такое мероприятие проводить не стали. В 2022 году из школ выпускаются около 10 тысяч учеников