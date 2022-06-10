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Закрытие McDonald’s, 9-балльные пробки, 400 млн рублей на ремонт медучреждений

10 июня 18:59
Фото: 1Mi
В областной столице закрылись все рестораны сети быстрого питания McDonald’s. Столики обтянуты пленкой, а залы пустуют — так сейчас выглядят точки общепита.

В Тюмени больше не работают рестораны популярного фастфуда

Сегодня жители и гости областной столицы не могли поесть в ресторанах McDonald’s. Все заведения в областной столице оказались закрыты. Более того, в помещениях не было сотрудников, а столики на улицы замотаны в специальную пленку.

На каждой точке размещено объявление, где администрация сообщает о приостановке работы заведений.

Стоит отметить, что не только рестораны перестали работать — нет возможности заказать доставку. Приложение бренда изменилось, теперь на площадках оно называется «Мой бургер». Несмотря на смену названия, некоторые блюда сети популярного фастфуда все еще можно найти в меню.

Тюмень парализовали пробки

В пятницу 11 июня областная столица оказалась скована дорожными заторами. Согласно данным сервиса 2 ГИС, вечером в Тюмени пробки достигли 9 баллов. Автомобилисты, оказавшиеся в это время на главных улицах города, могли передвигаться со скоростью до 2-3 км/ч.

Стоит отметить, что из-за ремонта на объездной дороги многим водителям пришлось объезжать участок по улицам Рабочая и Ставропольская, что также спровоцировало пробку. Дорожные заторы были зафиксированы также на Червишевском тракте и в центре Тюмени.

В Тюмени, по данным электронных сервисов, произошло 9 аварий. На данный момент не известно, есть ли пострадавшие.

На тюменские медучреждения потратят 400 млн рублей

В больницах региона обновят медицинское оборудование: появятся аппараты для проведения диагностики в областной столице, селах Каскара, Исетское, Нижняя Тавда, Казанское. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Больницы региона получат новые медицинские аппараты, а ФАПы — капитальные ремонт и оборудование. Для этого из бюджета Тюменской области выделили 400 млн рублей.

Стоит отметить, что в текущем году планируют отремонтировать областную больницу № 1, родильный дом № 3 и городскую поликлинику № 13.

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