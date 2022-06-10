За изнасилование 15-летней девочки тюменца лишили свободы на 9 лет

«В ходе следствия установили, что Сергей зашел в гости к своим друзьям, но дома их не было. Дверь открыла 15-летняя дочь товарищей. Тюменка пригласила знакомого попить чай. Мужчина задержался в гостях, после чего совершил изнасилование девочки»,пояснили в пресс-службе судов.
Как уточнили в Следственном комитете Тюменской области, на момент совершения преступления обвиняемый был пьян. Собранные доказательства признали достаточными для вынесения приговора. Также специалисты провели следственные действия для выяснения всех обстоятельств.
Мужчину признали виновным в изнасиловании школьницы, и приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Свободу ему ограничили на 1 год. Также Сергей Г. заплатит потерпевшей 500 тысяч рублей — компенсацию морального вреда.