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За изнасилование 15-летней девочки тюменца лишили свободы на 9 лет

10 июня 10:02
Фото: 1Mi
Исетский районный суд осудил 34-летнего местного жителя Сергея Г. за изнасилование 15-летней девочки. В суде мужчина утверждал, что преступления не совершал, хотя в ходе следствия вину частично признал. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Суд

«В ходе следствия установили, что Сергей зашел в гости к своим друзьям, но дома их не было. Дверь открыла 15-летняя дочь товарищей. Тюменка пригласила знакомого попить чай. Мужчина задержался в гостях, после чего совершил изнасилование девочки»,пояснили в пресс-службе судов.

Как уточнили в Следственном комитете Тюменской области, на момент совершения преступления обвиняемый был пьян. Собранные доказательства признали достаточными для вынесения приговора. Также специалисты провели следственные действия для выяснения всех обстоятельств.

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Мужчину признали виновным в изнасиловании школьницы, и приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Свободу ему ограничили на 1 год. Также Сергей Г. заплатит потерпевшей 500 тысяч рублей — компенсацию морального вреда.

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