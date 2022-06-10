В Заводоуковске на базе областной больницы создадут отделение реабилитации

Новое отделение создадут на базе физиотерапевтического отделения. Открытие запланировано на этот год. Сейчас в отделении полным ходом идут ремонтные работы, которые должны завершиться к августу. После обновления сдесть будут установлено новое оборудование. Всего 34 единицы.