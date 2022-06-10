В Заводоуковске на базе областной больницы создадут отделение реабилитации

Новое отделение создадут на базе физиотерапевтического отделения. Открытие запланировано на этот год. Сейчас в отделении полным ходом идут ремонтные работы, которые должны завершиться к августу. После обновления сдесть будут установлено новое оборудование. Всего 34 единицы.
«Это будет специализированное оборудование, которое позволит проводить качественную реабилитацию для пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Из нестандартного можно особо отметить: весы для взвешивания маломобильных пациентов, тренажер для пальцев, электрический массажный стол, вибрационный тренажер с платформой, дополнительное оборудование для восстановления и выработки бытовых навыков», пояснили в больнице.
Кроме медиков с пациентами здесь будут работать психолог, логопед.
Напомним, повышение уровня здоровья населения Тюменской области один из главных приоритетных направлений деятельности правительства региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». Цель нацпроекта и региональной программы сделать медицину доступнее, изменить характер отношений между врачами и пациентами, улучшить качество медицинской помощи за счет внедрения современных клинических рекомендаций и обновления протоколов лечения.