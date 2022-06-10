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В Заводоуковске на базе областной больницы создадут отделение реабилитации

10 июня 13:08
Фото: Правительство Тюменской области
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и его программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в областной больнице № 12 в Заводоуковске будет открыто современное отделение реабилитации. Об этом сегодня, 10 июня, рассказали в региональном депздраве.

Новое отделение создадут на базе физиотерапевтического отделения. Открытие запланировано на этот год. Сейчас в отделении полным ходом идут ремонтные работы, которые должны завершиться к августу. После обновления сдесть будут установлено новое оборудование. Всего 34 единицы.

«Это будет специализированное оборудование, которое позволит проводить качественную реабилитацию для пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Из нестандартного можно особо отметить: весы для взвешивания маломобильных пациентов, тренажер для пальцев, электрический массажный стол, вибрационный тренажер с платформой, дополнительное оборудование для восстановления и выработки бытовых навыков», пояснили в больнице.

Кроме медиков с пациентами здесь будут работать психолог, логопед.

Напомним, повышение уровня здоровья населения Тюменской области один из главных приоритетных направлений деятельности правительства региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». Цель нацпроекта и региональной программы сделать медицину доступнее, изменить характер отношений между врачами и пациентами, улучшить качество медицинской помощи за счет внедрения современных клинических рекомендаций и обновления протоколов лечения.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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