В Ярославской области торжественно открыт бюст российского императора Петра I

Также недавно в дар музею была передана уникальная коллекция пивных этикеток и кольереток. Они хранятся в гастрономической гостиной. К слову, о кулинарных реформах Петра тоже ходит много легенд. Отчасти об этом написала в своей книге «Петр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…» И. Серова. Презентация издания состоялась сразу же после открытия бюста.