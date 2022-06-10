В Ярославской области торжественно открыт бюст российского императора Петра I

На мероприятие прибыли власти города, представители столичных ведомств, а также все желающие гости со всех близлежащих городов.
Переславль-Залесский упоминается в биографии первого русского императора довольно часто, с этим городом связана важная часть его жизни — юношество, взросление… Здесь юный Петр увлекся идеей флотоводства, тут рождались планы и задумки по строительству русского флота. Ну, а первыми ласточками стали ботики, которые строили местные умельцы для Потешной флотилии Петра. Об этом сообщает yar.aif.ru.
Гостевой домик императора сегодня превратился в историко-культурный комплекс, где собраны раритеты и экспонаты той славной эпохи. Сегодня экспозиция музея пополнена бюстом царя-самодержца. Историки сразу рассказали собравшимся, что открытый памятник — это полная копия бюста Петра I, который установлен в городе Спа (Бельгия) еще в 1816 году.
Смотрители музея провели для гостей экскурсию, чтобы те могли окунуться в атмосферу быта Петра Алексеевича. Предметы мебели и быта XVIII века удалось сохранить и отреставрировать. Особая гордость комплекса — это настольная медаль «В память рождения царевича Петра Алексеевича», выпущенная в 1759 году. Ее автор — мастер изящных искусств Якоб фон Штелин.
Также недавно в дар музею была передана уникальная коллекция пивных этикеток и кольереток. Они хранятся в гастрономической гостиной. К слову, о кулинарных реформах Петра тоже ходит много легенд. Отчасти об этом написала в своей книге «Петр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…» И. Серова. Презентация издания состоялась сразу же после открытия бюста.
Также Петр заложил традиции аптекарского огорода, то есть инициировал посев и выращивание лекарственных растений. В музее есть иллюстрации и зарисовки тех времен.