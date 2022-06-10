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В тюменских больницах закончился «Спутник Лайт»

10 июня 05:32
Фото: 1Mi
В тюменских больницах закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Теперь для вакцинации и ревакцинации жителей региона против COVID-19 используются препараты «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», для подростков 12-17 лет — «Спутник М», рассказали «Нашему городу» в областном департаменте здравоохранения.

«Состав первого компонента вакцины „Спутник V“ соответствует составу лекарственного препарата „Спутник Лайт“, поэтому он необходимости может использоваться для вакцинации и ревакцинации взрослых против новой коронавирусной инфекции», пояснили в ведомстве.

Отметим, препарат «Спутник Лайт», как и другие вакцины, поставляется в регион в соответствии с распределением Минздрава РФ.

Ранее, в ноябре 2021 и в конце января 2022, в Тюмени и в целом по России уже наблюдались перебои с поставкой однокомпонентного «Спутника Лайт». Тогда дефицит вакцины возник из-за высокого спроса на нее — ведь получить необходимый сертификат и QR-код можно было сразу после прививки. Тогда как при вакцинации «Спутником V» срок выдачи сертификатов составлял порядка трех недель.

Отметим, на сегодняшний день в Тюменской области вакцину против COVID-19 поставили более 1,2 миллиона жителей региона. Полный курс вакцинации прошли 1,1 миллион человек.

#Новости#Коронавирус#Вакцинация#Валентина Бурнашева#Общество
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