В тюменских больницах закончился «Спутник Лайт»

Ранее, в ноябре 2021 и в конце января 2022, в Тюмени и в целом по России уже наблюдались перебои с поставкой однокомпонентного «Спутника Лайт». Тогда дефицит вакцины возник из-за высокого спроса на нее — ведь получить необходимый сертификат и QR-код можно было сразу после прививки. Тогда как при вакцинации «Спутником V» срок выдачи сертификатов составлял порядка трех недель.