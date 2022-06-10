В тюменских больницах закончился «Спутник Лайт»

«Состав первого компонента вакцины „Спутник V“ соответствует составу лекарственного препарата „Спутник Лайт“, поэтому он необходимости может использоваться для вакцинации и ревакцинации взрослых против новой коронавирусной инфекции», пояснили в ведомстве.
Отметим, препарат «Спутник Лайт», как и другие вакцины, поставляется в регион в соответствии с распределением Минздрава РФ.
Ранее, в ноябре 2021 и в конце января 2022, в Тюмени и в целом по России уже наблюдались перебои с поставкой однокомпонентного «Спутника Лайт». Тогда дефицит вакцины возник из-за высокого спроса на нее — ведь получить необходимый сертификат и QR-код можно было сразу после прививки. Тогда как при вакцинации «Спутником V» срок выдачи сертификатов составлял порядка трех недель.
Отметим, на сегодняшний день в Тюменской области вакцину против COVID-19 поставили более 1,2 миллиона жителей региона. Полный курс вакцинации прошли 1,1 миллион человек.