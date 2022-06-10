В Тюмени завершен второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей

Работы на тепловых сетях удалось сократить до 12 дней вместо отведенных законодательством 14. Благодаря мобилизации всех ресурсов — бригады УСТЭК в период подготовки к отопительному сезону работают в непрерывном режиме — горячая вода у жителей домов появилась уже 9 июня.
С 30 мая на прочность и плотность проверено порядка 74 км тепловых сетей города. В числе основных причин выявленных повреждений — коррозионный износ металла трубопроводов. Особое внимание специалисты УСТЭК обратили на тепловые сети частного сектора Затюменской части города.
«В основном строительство сетей в частном секторе осуществлялось третьими лицами при нарушениях или даже отсутствии проектной документации с применением материалов низкого качества и неквалифицированного персонала. Данные трубопроводы строились в 80-х, 90-х годах и были переданы на обслуживание как бесхозяйные. Зачастую, остаточный ресурс данных трубопроводов приближен к критической отметке»,рассказал начальник отдела эксплуатации АО «УСТЭК» Сергей Мозгонов.
Напомним, что всего за летний период в Тюмени пойдет 7 этапов гидравлических испытаний. Третий этап начнется 20 июня, отключение ГВС затронет дома, расположенные в районах улиц Мельникайте, Широтной, Червишевского тракта, а также оставшуюся часть Маяка. Полный список адресов и график отключения ГВС размещен на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru/.
УСТЭК благодарит жителей Тюмени, кто с пониманием относится к временным неудобствам, без которых невозможно подготовиться к отопительному сезону.