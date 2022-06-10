В Тюмени завершен второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей

«В основном строительство сетей в частном секторе осуществлялось третьими лицами при нарушениях или даже отсутствии проектной документации с применением материалов низкого качества и неквалифицированного персонала. Данные трубопроводы строились в 80-х, 90-х годах и были переданы на обслуживание как бесхозяйные. Зачастую, остаточный ресурс данных трубопроводов приближен к критической отметке»,рассказал начальник отдела эксплуатации АО «УСТЭК» Сергей Мозгонов.