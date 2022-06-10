В Тюмени неизвестные перекрасили качели и скамейки в желто-синие цвета

При этом тюменцы в паблике «Типичная Тюмень» тоже решили обсудить «обновление» на детских площадках. Большинство отнеслись к происходящему нейтрально. Горожанин Сергей Д. отметил, что в подъездах домов перила иногда красят в голубой цвет и никто от этого не пострадал.
Ранее «Наш город» сообщал, что на благоустройство городских дворов за несколько лет было выделено около 3 млрд рублей. На этой неделе ремонт дворов обсудили на улицах Ялуторовская и Грибоедова, в дискуссиях приняли участие жители домов.