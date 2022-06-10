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В Тюмени неизвестные перекрасили качели и скамейки в желто-синие цвета

10 июня 13:28
Фото: «Наш город»
Жители Тюмени заметили обновление местных скамеек и качелей на детских площадках и во дворах. Неизвестные старательно окрасили их в жёлто-синие цвета. По данным источников «Нашего города», похожая ситуация наблюдается на нескольких улицах областной столицы.

При этом тюменцы в паблике «Типичная Тюмень» тоже решили обсудить «обновление» на детских площадках. Большинство отнеслись к происходящему нейтрально. Горожанин Сергей Д. отметил, что в подъездах домов перила иногда красят в голубой цвет и никто от этого не пострадал.

Ранее «Наш город» сообщал, что на благоустройство городских дворов за несколько лет было выделено около 3 млрд рублей. На этой неделе ремонт дворов обсудили на улицах Ялуторовская и Грибоедова, в дискуссиях приняли участие жители домов.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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