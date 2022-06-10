В Тюмени не работают рестораны McDonald’s

«Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — сообщается в объявлении администрации.
О закрытии ресторанов говорит не только объявление, но и состояние самого предприятия — столы обернуты пленкой и внутри здания никого не видно.
Стоит отметить, что и заказать доставку еды из McDonald’s тюменцы не могут. Несмотря на закрытие ресторанов сети, в сервисе 2ГИС информацию о работе предприятий еще не обновили.