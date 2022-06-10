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В Тюмени не работают рестораны McDonald’s

10 июня 05:41
Фото: «НашГород»
Сегодня в областной столице перестали работать рестораны сети быстрого питания McDonald’s. На данный момент в Тюмени не работает ни один филиал. Ресторан на улице Мориса Тореза разместил объявление о приостановке работы ресторанов.
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Тюмень

«Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — сообщается в объявлении администрации.

Фото: «НашГород»

О закрытии ресторанов говорит не только объявление, но и состояние самого предприятия — столы обернуты пленкой и внутри здания никого не видно.

Стоит отметить, что и заказать доставку еды из McDonald’s тюменцы не могут. Несмотря на закрытие ресторанов сети, в сервисе 2ГИС информацию о работе предприятий еще не обновили.

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