В Тюмени на улице Дружбы из-за ДТП развернуло «Фиат»

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за дождя в час пик сегодня наблюдались серьёзные пробки в 9 баллов. Более того, тюменцы старались объехать крупный затор на Федюнинского по улицам Рабочая и Ставропольская. Здесь скорость машин упала до 2-3 км/ч уже к 17:40. Через 1,5 часа пробки снизились до 4 баллов.