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В Тюмени на улице Дружбы из-за ДТП развернуло «Фиат»

10 июня 14:24
Фото: скриншот 2гис
В Тюмени около перекрёстка улиц Дружбы и Мельникайте столкнулись «Фиат» и «Фольксваген», сообщают пользователи сервиса 2ГИС. Из-за ДТП итальянскую машину развернуло, движение на этом участке сильно затруднено.

Ущерб небольшой, на место уже прибыли сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.

Более того в 500 метрах от инцидента произошла ещё одна авария (на улице Дружбы). Пробка растянулась почти на 1,5 километра.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за дождя в час пик сегодня наблюдались серьёзные пробки в 9 баллов. Более того, тюменцы старались объехать крупный затор на Федюнинского по улицам Рабочая и Ставропольская. Здесь скорость машин упала до 2-3 км/ч уже к 17:40. Через 1,5 часа пробки снизились до 4 баллов.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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