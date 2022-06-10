В Тюмени ищут работника на вакансию тусовщика с зарплатой до 80 тыс. рублей

Иногда на сайтах для поиска работы публикуют необычные, но интересные вакансии. На сегодняшний день в Тюменской области ищут тусовщика на летнюю веранду, супергероя, сотрудника выездного 3D-кинотеатра. Об этом сообщили в пресс-службе HH.ru.

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