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В Тюмени ищут работника на вакансию тусовщика с зарплатой до 80 тыс. рублей

10 июня 10:43
Фото: 1Mi
Иногда на сайтах для поиска работы публикуют необычные, но интересные вакансии. На сегодняшний день в Тюменской области ищут тусовщика на летнюю веранду, супергероя, сотрудника выездного 3D-кинотеатра. Об этом сообщили в пресс-службе HH.ru.
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Тюмень

«На вакансии „тусовщик“ необходимо будет зажигать на полную катушку до самого утра. Общаться, заводить новые знакомства. Искрометное чувство юмора и позитив»,указано в объявлении.

Тюменскому тусовщику готовы платить от 40 до 80 тысяч рублей. Работник сможет бесплатно пользоваться баром и кухней. Рабочая смена будет длиться 4 часа. Человека оформят по трудовому кодексу.

Еще одно необычное предложение — вакансия официанта-супергероя. Работодатель уточнил, что сотруднику нужно будет «спасать гостей от голода и скуки» — рекомендовать блюда, разносить их, общаться с посетителями.

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Компания предлагает рабочий график 2/2, бесплатное питание, развозку после смен. А в качестве подарка — каждый месяц по 3 часа боулинга. Заработная плата в объявлении не обозначена.

Сотруднику выездного 3D-кинотеатра готовы платить от 25 до 37 тысяч рублей. В обязанности работника будет входить сборка и установка аппаратуры, проведение мероприятий, работа с детьми. График 5/2, суббота и воскресенье выходные. Предусматривается премии по результатам сотрудника.

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