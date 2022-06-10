В Госдуме удивлены назначению Абаскаля в «Спартак»

Первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков высказался относительно новости о назначении испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».
Политик раскритиковал руководство московского клуба, так как они снова назначили никому неизвестно тренера. Также он призвал красно-белых обратить внимание на отечественную школу специалистов.
Отметим, что Абаскаль перебрался из швейцарского «Базеля», где он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда в прошедшем сезоне финишировала на втором месте.
Также Гильермо известен тем, что был видеоаналитиком в «Севилье», когда ее возглавлял Унаи Эмери.