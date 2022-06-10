Участницей деловой программы ПМЭФ-2022 станет Ирина Винер-Усманова

Как пишет “Советский спорт”, сессия запланирована на семнадцатое июня. Ирина Винер-Усманова заявила, что спорт является уникальным явлением и должен объединять. Но на сегодняшний день в нем создали извне большие барьеры, поэтому в рамках сессии пройдет обсуждение спорта без преград - спикеры и участники поговорят о политике в спорте, какой она должна быть. Легендарный тренер по художественной гимнастике подчеркнула, что сегодня нужно объединить усилия, чтобы найти возможность использовать новый формат спортивного сотрудничества на международном уровне между государствами, которые входят в ШОС, БРИКС, СНГ, и другими странами.