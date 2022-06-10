Участницей деловой программы ПМЭФ-2022 станет Ирина Винер-Усманова

Как пишет “Советский спорт”, сессия запланирована на семнадцатое июня. Ирина Винер-Усманова заявила, что спорт является уникальным явлением и должен объединять. Но на сегодняшний день в нем создали извне большие барьеры, поэтому в рамках сессии пройдет обсуждение спорта без преград - спикеры и участники поговорят о политике в спорте, какой она должна быть. Легендарный тренер по художественной гимнастике подчеркнула, что сегодня нужно объединить усилия, чтобы найти возможность использовать новый формат спортивного сотрудничества на международном уровне между государствами, которые входят в ШОС, БРИКС, СНГ, и другими странами.
Необходимо также отметить, что в сессии будут принимать участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин, трехкратный обладатель золотой медали Олимпийских игр Александр Карелин, глава Комитета по физической культуре и спорту ГД РФ Дмитрий Свищев,, глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и генпродюсер телеканала «Матч!» Александр Тащин.
Кроме этого, через ВКС в сессии примет участие глава Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Жоэль Бузу и председатель 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас.
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