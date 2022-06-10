Тюменский центр «Мой бизнес» консультирует предпринимателей по маркетингу

«Мы постоянно анализируем потребности бизнес-сообщества и собираем обратную связь о наших услугах. Мы получаем всё больше запросов о необходимости получения качественной консультации по маркетингу и продвижению, особенно в условиях ограниченности ресурсов. Следует также отметить, что данная услуга очень популярна у предпринимателей из районов области»,пояснили в Центре.