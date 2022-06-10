Тюменский центр «Мой бизнес» консультирует предпринимателей по маркетингу

Бизнесменам помогут освоить азы интернет-маркетинга, ретейла и мерчандайзинга, продвижения в соцсетях, подскажут как работать с разными целевыми аудиториям и как построить личный бренд.
Получить услугу могут субъекты малого и среднего предпринимательства, если срок регистрации в качестве предпринимателя составляет более 3 месяцев, также не должно быть задолженностей по налогам.
«Мы постоянно анализируем потребности бизнес-сообщества и собираем обратную связь о наших услугах. Мы получаем всё больше запросов о необходимости получения качественной консультации по маркетингу и продвижению, особенно в условиях ограниченности ресурсов. Следует также отметить, что данная услуга очень популярна у предпринимателей из районов области»,пояснили в Центре.
Консультации доступны в рамках предоставления комплексных услуг, предусмотренных Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. К слову, в прошлом году Центр «Мой бизнес» оказал свыше тысячи услуг тюменским предпринимателям.
Подать заявку на получение услуги можно по ссылке или позвонив по телефону +7-932-482-75-67.