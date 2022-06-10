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Тюменским сельхозпроизводителям продлили срок оказания материальной поддержки

10 июня 03:57
Фото: 1Mi
Сельскохозяйственным производителям и тюменским фермерам, понесшим убытки в результате карантинных мероприятий, продлили сроки предоставления финансовой поддержки из средств федерального и регионального бюджетов до 24 месяцев.
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Тюмень

Соответствующие изменения в постановление «Об утверждении положений о порядках поддержки отдельных подотраслей растениеводства, животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Согласно постановлению, претендовать на субсидии могут производители, на чьих предприятиях в результате выявленного очага заболевания, было уничтожено поголовье. Важное условие — предприятие не должно иметь долги в размере более 300 тысяч рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

Также у получателя должна отсутствовать задолженность по выплате обязательных страховых взносов от несчастных случаев на производстве, он не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков и находиться в процедуре банкротства.

Напомним, в этом году финансовую помощь в размере более 1 миллиарда рублей получила Боровская птицефабрика, на которой осенью 2021 был обнаружен очаг птичьего гриппа. В результате вспышки на предприятии уничтожили порядка 4 миллионов кур.

#Новости#Тюмень#Александр Моор#Субсидии#Валентина Бурнашева#Экономика
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