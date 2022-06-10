Тюменским сельхозпроизводителям продлили срок оказания материальной поддержки

Соответствующие изменения в постановление «Об утверждении положений о порядках поддержки отдельных подотраслей растениеводства, животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Согласно постановлению, претендовать на субсидии могут производители, на чьих предприятиях в результате выявленного очага заболевания, было уничтожено поголовье. Важное условие — предприятие не должно иметь долги в размере более 300 тысяч рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.
Также у получателя должна отсутствовать задолженность по выплате обязательных страховых взносов от несчастных случаев на производстве, он не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков и находиться в процедуре банкротства.
Напомним, в этом году финансовую помощь в размере более 1 миллиарда рублей получила Боровская птицефабрика, на которой осенью 2021 был обнаружен очаг птичьего гриппа. В результате вспышки на предприятии уничтожили порядка 4 миллионов кур.