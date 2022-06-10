Тюменским сельхозпроизводителям продлили срок оказания материальной поддержки

Согласно постановлению, претендовать на субсидии могут производители, на чьих предприятиях в результате выявленного очага заболевания, было уничтожено поголовье. Важное условие — предприятие не должно иметь долги в размере более 300 тысяч рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.