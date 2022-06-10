Тюменские программисты могут выиграть 75 тыс. рублей

С 17 июня стартует серия онлайн-хакатонов Школы программирования Тюменской области. Участие в нем примут не только ученики и выпускники Школы, но и IT-специалисты любого профиля и уровня из Тюменской и Оренбургской областей, сообщает пресс-служба регионального депцифры.

Организатором хакатона выступает Департамент информатизации Тюменской области при поддержке компании «NtechLab», которая выступает генеральным партнером, а также министерства цифрового развития и связи Оренбургской области. «Устраивая подобные хакатоны, мы даем возможность участникам на практике отточить свои теоретические знания, поработать с реальными кейсами компаний и окунуться в среду обсуждений, командной работы, в результате которой рождается новое цифровое решение»,отметил Станислав Логинов, заместитель руководитель профильного департамента. Первый хакатон пройдет 17 по 21 июня. Участникам необходимо будет за 48 часов разработать лучшую версию нейронной сети для применения в коммерческой сфере. Победителей и призеров наградят денежными призами общий денежный фонд кейса составляет 175 тысяч рублей. Все участники должны быть зарегистрированы или вести трудовую или учебную деятельность на территории Тюменской или Оренбургской областей. Более подробно о предстоящих мероприятиях можно узнать по ссылке. Напомним, Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта.