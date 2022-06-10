Тюменские депутаты заботятся о безопасности школьников и помогают в выборе профессии

По ходатайству депутата средства на реализацию необходимых мероприятий были учтены в бюджете на 2022 год. Оборудование с установкой системы видеонаблюдения смонтировано и функционирует в центрах «Град» и «Вероника». В детско-юношеском центре «Старт» работы находятся в стадии завершения.
– На сегодняшний день в моем избирательном округе системой видеонаблюдения оснащены все четыре детских сада, спортивная школа «Ладья», средняя школа № 69, - сказал Юрий Коновалов. - В 2022 году видеонаблюдением обеспечат все детско-юношеские центры.
Депутат Дмитрий Антипов провел профориентационный урок на строительной площадке новой школы в Ново-Патрушево для учеников начальных классов.
Ребята наблюдали, как с фундамента поднимаются стены будущего общеобразовательного учреждения. Строитель с большим опытом работы Дмитрий Антипов рассказал, как проходят строительные работы, оборудуется вентиляция, системы отопления, электроснабжения и штукатурятся стены. Ребята задавали вопросы, с интересом разглядывали помещения будущих классов.
– Считаю, что школьников надо приобщать к выбору профессии вот на таких наглядных примерах, которые надолго останутся в их памяти. Надеюсь, что кто-то из них обязательно выберет почетную профессию строителя, – высказал мнение депутат.