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Тюменские депутаты заботятся о безопасности школьников и помогают в выборе профессии

10 июня 04:11
Фото: pexels.com
Депутат Тюменской городской Думы Юрий Коновалов в ответ на обращение руководителей детско-юношеских центров помог оснастить здания системами видеонаблюдения.

По ходатайству депутата средства на реализацию необходимых мероприятий были учтены в бюджете на 2022 год. Оборудование с установкой системы видеонаблюдения смонтировано и функционирует в центрах «Град» и «Вероника». В детско-юношеском центре «Старт» работы находятся в стадии завершения.

– На сегодняшний день в моем избирательном округе системой видеонаблюдения оснащены все четыре детских сада, спортивная школа «Ладья», средняя школа № 69, - сказал Юрий Коновалов. - В 2022 году видеонаблюдением обеспечат все детско-юношеские центры.

Депутат Дмитрий Антипов провел профориентационный урок на строительной площадке новой школы в Ново-Патрушево для учеников начальных классов.

Ребята наблюдали, как с фундамента поднимаются стены будущего общеобразовательного учреждения. Строитель с большим опытом работы Дмитрий Антипов рассказал, как проходят строительные работы, оборудуется вентиляция, системы отопления, электроснабжения и штукатурятся стены. Ребята задавали вопросы, с интересом разглядывали помещения будущих классов.

– Считаю, что школьников надо приобщать к выбору профессии вот на таких наглядных примерах, которые надолго останутся в их памяти. Надеюсь, что кто-то из них обязательно выберет почетную профессию строителя, – высказал мнение депутат.

#Новости#Олеся Рындо#Общество
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