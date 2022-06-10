Тюменские депутаты заботятся о безопасности школьников и помогают в выборе профессии

По ходатайству депутата средства на реализацию необходимых мероприятий были учтены в бюджете на 2022 год. Оборудование с установкой системы видеонаблюдения смонтировано и функционирует в центрах «Град» и «Вероника». В детско-юношеском центре «Старт» работы находятся в стадии завершения.