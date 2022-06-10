Тюменская аптека снабжает препаратами «легальных» наркоманов

В аптеке по адресу Василия Подшибякина, 15, как оказалось, даже не спрашивают рецепт. Так что 19-летнему парню не нужно было выкручиваться и врать, что он где-то потерял назначение врача.
Я сама ходила в эту аптеку, чтобы узнать почему местные фармацевты не спрашивают рецепт. Когда я попросила у них препарат, мне его тут же принесли, а местный провизор еще и спросила,: «Чем вам всем так этот ...... нравится? Может мне тоже попробовать», рассказывает Ирина С.
Мы также пришли в аптеку, где нам охотно хотели продать препарат. На вопрос: «Почему здесь не требуют рецепт на препарат?» — фармацевт ответила: «Да в нем ничего страшного нет».
Сейчас антиконвульсанты, использующиеся для лечения эпилепсии, являются популярными среди молодежи.
«На данный момент точный механизм действия вещества неизвестен. При употреблении у людей появляются галлюцинации и бредовые состояния», — объясняет Мария Егорова, заведующий отделением неотложной наркологической помощи, врач психиатр-нарколог ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
От подобных препаратов быстро развивается зависимость. Нарколог объясняет это возникновением устойчивости организма к определенной дозировке лекарства. А потому, чтобы вновь добиться опьянения потребителю необходимо увеличивать дозировку.
«С 2013 года продажа противоэпилептических, обезболивающих средств увеличилась в 20 раз и целый ряд других веществ стали особо „популярны“ у наркоманов. С 2019 года введена уголовная ответственность за распространение отдельных видов медикаментов и немедицинское потребление лекарственных средств, но проблема осталась!»говорит Мария Егорова, заведующий отделением неотложной наркологической помощи, врач психиатр-нарколог ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
В соответствии с ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», за продажу рецептурных лекарственных средств без рецепта предусмотрена административная ответственность. ИП и должностным лицам грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, юридическим — от 40 до 50 тысяч рублей. Также по решению суда, работа аптеки может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Однако фармацевты других аптек отмечают, что они получают премии в зависимости от выполнения плана продаж. Поэтому некоторые и пренебрегают законом, ради того, чтобы сделать кассу и получить премию покрупнее.
Пачка таблеток препарата стоит более 500 рублей, что, судя по всему, существенно помогает фармацевтам аптек регулярно получать прибавку к зарплате.
«И это за счет молодых ребят, как мой сын, которые толком и не понимают, что это все не игрушки. Я не снимаю ответственность с моего ребенка, но не понимаю почему фармацевты позволяют себе нарушать закон и так легко раздают такие опасные препараты», негодует Ирина.
Проблема аптечной наркомании сейчас стоит достаточно остро. Мария Егорова также рассказывает, что 20% от общего количества наркоманов покупают наркотики в аптеке. Аптечными наркоманами чаще всего становятся «подсевшие» на лекарства больные и любопытная молодежь.
Кроме того, чтобы усилить ощущения опьянения, потребители постепенно увеличивают количество принимаемого препарата, что нередко приводит к передозировке.
Но пока в аптеках будут продолжать отпускать рецептурные препараты всем желающим, количество аптечных наркоманов будет только расти.
Несовершеннолетним, столкнувшимся с такой проблемой могут помочь в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» на улице 25 Октября 46, 8(3452) 50-82-61. А тем, кто старше 18 лет — ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» по адресу Семакова, 11, 8(3452) 46-15-47.