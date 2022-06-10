Тюменская аптека снабжает препаратами «легальных» наркоманов

Я сама ходила в эту аптеку, чтобы узнать почему местные фармацевты не спрашивают рецепт. Когда я попросила у них препарат, мне его тут же принесли, а местный провизор еще и спросила,: «Чем вам всем так этот ...... нравится? Может мне тоже попробовать», рассказывает Ирина С.