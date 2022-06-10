Сбер помог тюменским предпринимателям приобрести 40 единиц техники в лизинг

«Лизинг — это оптимальный способ приобретения транспорта для решения бизнес-задач. Клиенты Сбера могут воспользоваться привлекательными условиями лизинга легкового, коммерческого, грузового транспорта и спецтехники, причем как новой, так и с пробегом. Действующие акции компании СберЛизинг призваны, в первую очередь, поддержать бизнес, что особенно актуально в условиях текущего роста цен и дефицита оборотных средств».