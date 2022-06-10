Подписано соглашение о маршруте Челябинск – Шадринск – Тюмень для туристов

Это позволит увеличить число туристов и развить инфраструктуру, в частности речь идёт о формировании маршрута Челябинск – Шадринск – Тюмень.
«Соглашение будет способствовать развитию: прямых партнерских отношений между регионами в сфере туризма; экономики территорий; совместных межрегиональных туристических продуктов»сообщается в ведомстве.
Отдельное внимание уделяется развитию частных туристических продуктов и общих направлений в этой сфере. Это позволит не тратить время и деньги на уже действующие схемы работы компаний, которые занимаются организацией отдыха в УрФО.