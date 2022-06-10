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Подписано соглашение о маршруте Челябинск – Шадринск – Тюмень для туристов

10 июня 12:30
Фото: Оперштаб
По данным оперштаба, 10 июня губернаторы Тюменской, Челябинской и Курганской областей заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В регионах заинтересованы в развитии внутренних турпотоков.

Это позволит увеличить число туристов и развить инфраструктуру, в частности речь идёт о формировании маршрута Челябинск – Шадринск – Тюмень.

«Соглашение будет способствовать развитию: прямых партнерских отношений между регионами в сфере туризма; экономики территорий; совместных межрегиональных туристических продуктов»сообщается в ведомстве.

Отдельное внимание уделяется развитию частных туристических продуктов и общих направлений в этой сфере. Это позволит не тратить время и деньги на уже действующие схемы работы компаний, которые занимаются организацией отдыха в УрФО.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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