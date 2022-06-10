Пенсию более 78 тысяч рублей получают 9 жителей Тюменской области

«Действительно, самая большая пенсия после всех расчетов получается у летчиков-испытателей и космонавтов. На территории Тюменской области живут 9 летчиков. Космонавты в регионе не проживают. В целом, пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально, в соответствии с законом»,уточнили «Нашему Городу» в Управлении ПФР по области.
Точный размер пенсии летчиков испытателей равняется 78 879 рублей.
Напомним, с 1 июня проиндексировали все виды пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд. Индексация коснулась более 340 тысяч тюменских неработающих пенсионеров. В среднем, их пенсии увеличились на 1 800 рублей.
Важно, что прибавка к пенсии после индексации зависит от размера получаемой пенсии, и рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера.