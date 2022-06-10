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Пенсию более 78 тысяч рублей получают 9 жителей Тюменской области

10 июня 09:09
Фото: 1Mi
В Тюменской области самую большую пенсию получают летчики-испытатели. Всего в регионе проживает 9 таких пенсионеров. Размер ежемесячных выплат летчикам на пенсии составляет чуть менее 79 тысяч рублей, сообщили порталу nashgorod.ru в областном Управлении пенсионного фонда.
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Тюмень

«Действительно, самая большая пенсия после всех расчетов получается у летчиков-испытателей и космонавтов. На территории Тюменской области живут 9 летчиков. Космонавты в регионе не проживают. В целом, пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально, в соответствии с законом»,уточнили «Нашему Городу» в Управлении ПФР по области.

Точный размер пенсии летчиков испытателей равняется 78 879 рублей.

Напомним, с 1 июня проиндексировали все виды пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд. Индексация коснулась более 340 тысяч тюменских неработающих пенсионеров. В среднем, их пенсии увеличились на 1 800 рублей.

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Важно, что прибавка к пенсии после индексации зависит от размера получаемой пенсии, и рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера.

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