Пенсию более 78 тысяч рублей получают 9 жителей Тюменской области

«Действительно, самая большая пенсия после всех расчетов получается у летчиков-испытателей и космонавтов. На территории Тюменской области живут 9 летчиков. Космонавты в регионе не проживают. В целом, пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально, в соответствии с законом»,уточнили «Нашему Городу» в Управлении ПФР по области.