Около Тюмени построят цех сублимированной продукции

При этом общие инвестиции в несколько тюменских проектов превысят 3 млрд рублей, завод по производству сублимированной продукции один из них.
«В Тюменском районе инвесторы планируют построить цех сублимированной продукции «Грин Лайф» от Фабрики здоровой еды. Сумма инвестиций – 400 миллионов рублей, будут созданы 40 рабочих мест»сообщили в Инвестиционном агентстве.
В областной столице планируется реализовать проект по возведению центра обработки данных. Он позволит развивать услуги туризма.
Если планы удастся реализовать, что в регионе должно появиться более 250 рабочих мест.
Политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий – 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.