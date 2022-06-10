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Около Тюмени построят цех сублимированной продукции

10 июня 14:00
Фото: 1Mi
Около Тюмени планируется построить комплекс по сортировке бытовых отходов за 2 млрд рублей, сообщают в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области. В результате будут созданы десятки новых рабочих мест.

При этом общие инвестиции в несколько тюменских проектов превысят 3 млрд рублей, завод по производству сублимированной продукции один из них.

«В Тюменском районе инвесторы планируют построить цех сублимированной продукции «Грин Лайф» от Фабрики здоровой еды. Сумма инвестиций – 400 миллионов рублей, будут созданы 40 рабочих мест»сообщили в Инвестиционном агентстве.

В областной столице планируется реализовать проект по возведению центра обработки данных. Он позволит развивать услуги туризма.

Если планы удастся реализовать, что в регионе должно появиться более 250 рабочих мест.

Политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий – 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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