На организаторов фестиваля «Небо и Земля» хотят подать в суд из-за товарного знака

«Силин втихаря зарегистрировал знак, а теперь меня шантажирует. Они пишут кляузы во все инстанции, пытаются меня выставить руководителем какой-то ОПГ. Забрали у меня сообщество ВКонтакте, отобрали соцсети, которые мы долго развивали, вывезли все ценное имущество. Вчера, в день открытия фестиваля, заблокировали мне сайт»,уточнил Арбатский.