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На организаторов фестиваля «Небо и Земля» хотят подать в суд из-за товарного знака

10 июня 14:29
Фото: 2gis.ru
В Тюменской области ежегодно проводится этнофестиваль «Небо и Земля». Выяснилось, что товарный знак принадлежит человеку, не связанному с этим мероприятием. Теперь его владелец собирается подать в суд на организаторов фестиваля за использование товарного знака. Об этом сообщил «Нашему Городу» доверитель владельца.
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Суд

«Те люди, которые сейчас проводят этнофестиваль, используют товарный знак незаконно. Об этом я уведомил всех организаторов еще 28 мая в соцсети ВКонтакте. После этого подал заявление в прокуратуру, а 6 июня мое обращение передали в УМВД»,пояснил порталу nashgorod.ru Дмитрий.

Алексеев уверен, что прокуратура и УМВД Тюмени не защищают товарные знаки и авторские права. Также он заблокировал сайт этнофестиваля. Юристы платформы, на которой он размещен, признали незаконность их действий.

Права на оригинальный товарный знак «Этнофестиваль «Небо и Земля» принадлежат Дмитрию Силину. Регистрацию в Государственном реестре товарных знаков провели еще 1 апреля 2021 года. Срок действия регистрации истекает 10 января 2030 года.

Свидетельство о регистрации товарного знака.
Фото: Дмитрий Алексеев

Сам этнофестиваль в Тюмени проходит еще с 2007 года. Одним из руководителей проекта является Александр Арбатский. «Нашему Городу» он рассказал свое видение сложившейся ситуации.

«Силин втихаря зарегистрировал знак, а теперь меня шантажирует. Они пишут кляузы во все инстанции, пытаются меня выставить руководителем какой-то ОПГ. Забрали у меня сообщество ВКонтакте, отобрали соцсети, которые мы долго развивали, вывезли все ценное имущество. Вчера, в день открытия фестиваля, заблокировали мне сайт»,уточнил Арбатский.

Во время разговора с журналистом портала были слышны скрипы металлических дверей, фразы про решетки. Александр объяснил, что только что вышел из ОБЭП, где и находился из-за этого скандала.

О своих дальнейших планах он сказать не смог. «Подождем, посмотрим, чем закончится этот год», — подытожил собеседник.

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