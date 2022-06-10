На IT-форуме эксперты Тюменской области рассказали о цифровизации образования

Стоит отметить, что IT-разработки в регионе серьёзно наращиваются с 2010 года.
«В числе других экспертов форума Тюменская область представила участникам: опыт применения системного подхода к развитию ИТ-отрасли; решения в сфере импортозамещения, развития „умного города“; цифровизации ключевых отраслей экономики, в том числе образования и здравоохранения»отмечают в ведомстве.
Стоит отметить, что в период локдауна тюменские родители выступали против полной цифровизации образования в местных школах и ВУЗах.