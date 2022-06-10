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На IT-форуме эксперты Тюменской области рассказали о цифровизации образования

10 июня 14:48
Фото: 1Mi
В ХМАО 9 июня завершился XIII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. На нём присутствовали эксперты и из Тюменской области, сообщает оперштаб. Здесь был представлен тюменский опыт цифровизации образования.

Стоит отметить, что IT-разработки в регионе серьёзно наращиваются с 2010 года.

«В числе других экспертов форума Тюменская область представила участникам: опыт применения системного подхода к развитию ИТ-отрасли; решения в сфере импортозамещения, развития „умного города“; цифровизации ключевых отраслей экономики, в том числе образования и здравоохранения»отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что в период локдауна тюменские родители выступали против полной цифровизации образования в местных школах и ВУЗах.

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