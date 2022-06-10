Лечебный корпус областной больницы в Исетском обновится к концу года

Капремонт в медучреждении проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
В здании лечебного корпуса после капремонта расположатся отделение реанимации, круглосуточный стационар терапевтического отделения, дневной стационар, приемное отделение, физиотерапевтические кабинеты, кабинеты ЛФК, массажа, УЗИ, маммографии.
«Мы очень рады, что наши пациенты будут проходить лечение и получать консультации врачей в комфортных условиях. Надеюсь, это будет способствовать, в том числе и скорейшему выздоровлению наших пациентов», отметил главврач медучреждения.
К Исетской областной больнице прикреплены жители из 41 населённого пункта Исетского района общей численностью свыше 24 тысяч человек, в числе которых более 5 тысяч детей. На время ремонта пациенты обслуживаются в незадействованных в ремонте зданиях и помещениях больницы.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. В рамках нацпроекта и региональной программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.