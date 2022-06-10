Лечебный корпус областной больницы в Исетском обновится к концу года

К Исетской областной больнице прикреплены жители из 41 населённого пункта Исетского района общей численностью свыше 24 тысяч человек, в числе которых более 5 тысяч детей. На время ремонта пациенты обслуживаются в незадействованных в ремонте зданиях и помещениях больницы.