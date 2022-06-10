Кого ищут работодатели в Тюменской области в 2022 году

Спрос в летний период на строительные специальности вырос - сейчас сезон строек. После пандемийного спада девелоперы стремятся нарастить темпы строительства и ищут работников на все виды производственных процессов - от проектировщиков до штукатуров.
В Тюменской области, по данным hh.ru, количество активных вакансий в конце мая сократилось на 8,2% по сравнению с началом года, а количество резюме превышает на 23,1%. 32% актуальных вакансий в регионе приходится на профессиональную сферу «Продажи», 23% — на «Строительство, недвижимость», 16% — на «Рабочий персонал».
Низкий уровень конкуренции в сфере рабочих вакансий кадровые агентства объясняют еще и отсутствием доминирования соискателей, диктующих свои условия, почти во всех профессиональных группах.
Соискатели сейчас выставляют завышенные зарплатные ожидания, но не готовы отказываться от основной работы и ищут подработку. То есть, верх воронки при подборе персонала в категории синих воротничков расширился, но пока количество выходящих на работу не стало значимо больше, говорит главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
Это связано с оживлением всей индустрии строительства, сезонностью и кризисом в офисной сфере. Уровень зарплат в офисных специальностях не успевает за инфляцией, пандемия сократила количество предложений в этой сфере. Зарплаты массовых профессий упали.
В строительной сфере, например, медианная заработная плата в целом по стране на 11 тыс. руб. больше, чем по массовым профессиям (50 тыс. против 39 тыс. руб.). А в Тюменской области — она еще выше. Это отмечает региональный представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина.
Соискатели стали чаще устраиваться на стройки, медианная зарплата сейчас в этой сфере составляет 67 500 руб. Рост за год медианной зарплаты в строительной сфере составил около 35%.
В топ-3 по уровню заработков входят вакансии крановщика (115 000 руб.), машиниста (110 000 руб.) и сварщика (105 000 руб.).
Девелоперы активно продолжили все проекты, поэтому спрос на рабочие специальности не уменьшается, а растет. Например, в компании «Брусника» растет численность персонала инженерно-технических, строительных, производственных специальностей. Сейчас в компании открыты около 100 вакансий (на Урале, Сибири, в Центральной России).
“Несмотря на происходящие события, мы не меняем производственных планов и нам нужен персонал во всех городах присутствия компании. В Тюмени и Сургуте компания приглашает инженеров по качеству, инженеров технического надзора, специалистов по исходно-разрешительной документации, руководителей проектов и объектов. Это очень востребованные на рынке труда специальности, поэтому Брусника готова рассмотреть кандидатов из других регионов, готовых к постоянному или временному переезду в Тюмень и Сургут.”
В группе компаний «Страна Девелопмент», по словам коммерческого директора компании Александра Гуторова, закрывают потребности в рабочих специальностях и расширяют количество вакансий. Но есть острая необходимость в IT-специалистах и проектировщиках. Конкуренция на рынке и большой спрос на таких специалистов, приводит к дефициту предложений.
"Среди рабочих специальностей наблюдается избыток кадров, поскольку во многих компаниях произошли кадровые и даже командные изменения, которые повлекли за собой значительное увеличение объема рабочей силы на рынке труда", отмечает Гуторов.
Вероятнее всего, резюмирует Наталья Данина из hh.ru, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения. Все будет зависеть от каждой компании и ее стратегии. Неравномерные изменения будут наблюдаться как в целых отраслях, так и в целом на рынке труда.