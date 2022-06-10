Кого ищут работодатели в Тюменской области в 2022 году

“Несмотря на происходящие события, мы не меняем производственных планов и нам нужен персонал во всех городах присутствия компании. В Тюмени и Сургуте компания приглашает инженеров по качеству, инженеров технического надзора, специалистов по исходно-разрешительной документации, руководителей проектов и объектов. Это очень востребованные на рынке труда специальности, поэтому Брусника готова рассмотреть кандидатов из других регионов, готовых к постоянному или временному переезду в Тюмень и Сургут.”