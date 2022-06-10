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Как тюменские школьники могут оспорить результаты ЕГЭ?

10 июня 13:08
Фото: 1Mi
Выпускники продолжают сдавать экзамены и ждать результатов, с которыми они пойдут в ВУЗы. Однако бывают случаи, когда учащиеся не довольны итоговой оценкой. В департаменте образования и науки Тюменской области сайту nashgorod.ru рассказали, что делать, если баллы занизили или при оценке произошла какая-то ошибка.
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Тюмень

Как правило, на объявление результатов ЕГЭ требуется более двух недель со дня проведения экзамена. Узнать свои баллы можно на портале Госуслуг. Если участник единого государственного экзамена хочет заявить о нарушении в проведении или несогласии с полученными баллами, то он может подать апелляцию.

Как можно подать апелляцию?

В случае, когда выпускники школ не согласны с итоговыми баллами, они могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента официального оглашения результатов. График объявления итогов экзаменов опубликовал Информационный портал Правительства Тюменской области.

Апелляцию можно подать в своем учебном заведении. После того, как апелляция будет принята, участнику экзамена должны сообщить дату и время рассмотрения претензии.

Если выпускник хочет подать апелляцию о нарушении порядка проведения ЕГЭ, то сделать это после того, как он покинул пункт проведения, будет невозможно. Обратиться с претензией нужно в месте проведения в день экзамена.

Кто рассматривает апелляцию и как это происходит?

Этим вопросом занимается конфликтная комиссия. В нее входят сотрудники региональных и муниципальных органов управления в сфере образования, сотрудники образовательных организаций, а также представители общественных объединений.

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии самого выпускника. Он может прийти не один, а с родителями или законным представителем (потребуется доверенность).

Стоит ли подавать апелляцию? Какие существуют риски?

Участникам экзаменов стоит серьезно обдумать вопрос о подаче апелляции. Комиссия в процессе повторной проверки работы может пойти навстречу выпускнику и повысить итоговый балл, однако есть вероятность и потери баллов.

Проверяющая комиссия в праве снизить оценку, если в работе будут найдены ошибки как в задании, которое стало предметом спора, так и в остальной части работы.

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