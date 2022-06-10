Как правило, на объявление результатов ЕГЭ требуется более двух недель со дня проведения экзамена. Узнать свои баллы можно на портале Госуслуг. Если участник единого государственного экзамена хочет заявить о нарушении в проведении или несогласии с полученными баллами, то он может подать апелляцию.
В случае, когда выпускники школ не согласны с итоговыми баллами, они могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента официального оглашения результатов. График объявления итогов экзаменов опубликовал Информационный портал Правительства Тюменской области.
Апелляцию можно подать в своем учебном заведении. После того, как апелляция будет принята, участнику экзамена должны сообщить дату и время рассмотрения претензии.
Если выпускник хочет подать апелляцию о нарушении порядка проведения ЕГЭ, то сделать это после того, как он покинул пункт проведения, будет невозможно. Обратиться с претензией нужно в месте проведения в день экзамена.
Этим вопросом занимается конфликтная комиссия. В нее входят сотрудники региональных и муниципальных органов управления в сфере образования, сотрудники образовательных организаций, а также представители общественных объединений.
Рассмотрение апелляции проводится в присутствии самого выпускника. Он может прийти не один, а с родителями или законным представителем (потребуется доверенность).
Участникам экзаменов стоит серьезно обдумать вопрос о подаче апелляции. Комиссия в процессе повторной проверки работы может пойти навстречу выпускнику и повысить итоговый балл, однако есть вероятность и потери баллов.
Проверяющая комиссия в праве снизить оценку, если в работе будут найдены ошибки как в задании, которое стало предметом спора, так и в остальной части работы.