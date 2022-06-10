Как правило, на объявление результатов ЕГЭ требуется более двух недель со дня проведения экзамена. Узнать свои баллы можно на портале Госуслуг. Если участник единого государственного экзамена хочет заявить о нарушении в проведении или несогласии с полученными баллами, то он может подать апелляцию.