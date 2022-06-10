Дожди и гроза ожидаются в Тюмени в пятницу

Непогода придёт в областную столицу к 11:00, скорость ветра составит 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днём не поднимется выше + 20 градусов, выпадет около 2 мм осадков. Влажность около 80%.
Пасмурная погода ждёт тюменцев и в субботу. Температура воздуха днём практически не изменится, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Ближе к вечеру облака в городе рассеются, синоптики ожидают до + 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
В воскресенье немного похолодает, температура воздуха снизится до + 16 градусов. Весь день будет пасмурным, но осадков не ожидается. Скорость ветра 3-5 метров в секунду, влажность около 80%.
На следующей неделе ожидается потепление до + 24 градусов и небольшие дожди.