nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дожди и гроза ожидаются в Тюмени в пятницу

10 июня 01:03
Фото: 1Mi
В пятницу в Тюмени ожидаются дожди и гроза, сообщает Гисметео.

Непогода придёт в областную столицу к 11:00, скорость ветра составит 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днём не поднимется выше + 20 градусов, выпадет около 2 мм осадков. Влажность около 80%.

Пасмурная погода ждёт тюменцев и в субботу. Температура воздуха днём практически не изменится, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Ближе к вечеру облака в городе рассеются, синоптики ожидают до + 18 градусов. Возможен небольшой дождь.

В воскресенье немного похолодает, температура воздуха снизится до + 16 градусов. Весь день будет пасмурным, но осадков не ожидается. Скорость ветра 3-5 метров в секунду, влажность около 80%.

На следующей неделе ожидается потепление до + 24 градусов и небольшие дожди.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25