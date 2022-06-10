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Дождь и ремонт: Крупные пробки в 9 баллов парализовали Тюмень в пятницу

10 июня 12:48
Фото: 1Mi
В Тюмени из-за дождя резко замедлилось движение транспорта. По данным 2ГИС, с 16:40 до 17:30 пробки в областной столице выросли с 5 сразу до 9 баллов. На главных улицах города скорость машин упала до 2-3 км/ч.
Сюжет
Тюмень

Сильные пробки отмечаются на Федюнинского (южная часть объездной дороги), на Червишевском тракте, Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Республики. На Мельникайте произошло две аварии при выезде из города. В районе перекрёстка Профсоюзной и 50 лет Октября тоже серьёзный затор, здесь тоже два ДТП. Крупная пробка даже на улицах Рабочая и Ставропольская, автомобилисты пытаются объехать участок ремонтных работ на объездной дороге.

Фото: скриншот 2гис

Всего в Тюмени электронный сервисы зарегистрировали 9 дорожных происшествий. О пострадавших не сообщается.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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