Дождь и ремонт: Крупные пробки в 9 баллов парализовали Тюмень в пятницу

Сильные пробки отмечаются на Федюнинского (южная часть объездной дороги), на Червишевском тракте, Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Республики. На Мельникайте произошло две аварии при выезде из города. В районе перекрёстка Профсоюзной и 50 лет Октября тоже серьёзный затор, здесь тоже два ДТП. Крупная пробка даже на улицах Рабочая и Ставропольская, автомобилисты пытаются объехать участок ремонтных работ на объездной дороге.