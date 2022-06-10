Чиновников призвали работать над человекоцентричностью

Аналитики подсчитали, что в прошлом году в соцсетях и на портале «Госуслуги. Решаем вместе» граждане оставили свыше 10 млн обращений. Согласно статистике, это пятикратный рост. По мнению экспертов, следующим шагом для развития диалога с гражданами должны стать мессенджеры и другие площадки, даже такие как Яндекс.Дзен.