Чиновников призвали работать над человекоцентричностью

Участвующие в форуме эксперты отметили акцентирование власти на обратной связи от граждан. Это наблюдается на протяжении нескольких последних лет. Примером могут служить центры управления регионами, работающие в 84 субъектах Российской Федерации. ЦУРы обеспечивают обратную связь, анализируют проблематику и передают информацию в региональные администрации. Там на основе этих данных принимаются важные управленческие решения, пишет transsibinfo.com.
Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин читает, что в самом ближайшем будущем госуправление РФ должно стать образцом «человекоцентричности». По его мнению, необходимо добиваться того, чтобы уже к 2030 году Российская Федерация вошла топ-10 государств по уровню удовлетворенности населения качеством госуслуг.
Аналитики подсчитали, что в прошлом году в соцсетях и на портале «Госуслуги. Решаем вместе» граждане оставили свыше 10 млн обращений. Согласно статистике, это пятикратный рост. По мнению экспертов, следующим шагом для развития диалога с гражданами должны стать мессенджеры и другие площадки, даже такие как Яндекс.Дзен.
Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, в свою очередь, подчеркнул, что цифровизация — это не только технологический аспект. Процесс важно рассматривать и оценивать в морально-нравственных категориях.
Директор по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артем Ткаченко назвал борьбу с фейками важным направлением цифровизации. К сожалению, многие интернет-площадки не заморачиваются фактчекингом, транслируя недостоверную информацию. Следовательно, у россиян должна быть возможность проверки сообщений. При этом система фактчекинга должна выстраиваться исключительно в кооперации с государством.