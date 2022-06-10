60 человек ищут пропавшего тюменского пенсионера

Кузнецкий Сергей Иванович пропал 8 июня в деревне Нерпино Ишимского района. В поисках 77-летнего мужчины участвуют 60 человек — как сотрудники полиции и МЧС, так и неравнодушные местные жители. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

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