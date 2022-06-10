60 человек ищут пропавшего тюменского пенсионера

«В поисках Сергея Кузнецкого принимают участие ДПСО „ЛизаАлерт“, отряд „Тюмень Регион Спас“, сотрудники МЧС и полиции, конное направление, лесничество, местные жители. Также для поиска пенсионера используют беспилотные летательные аппараты»,пояснили в группе «ЛизыАлерт» в группе ВКонтакте.
Также нужна помощь водителей, проезжавших 8 июня с 9 часов вечера от заправки Газпромнефть (Р-254, на подъезде к Ишиму) до Мизоново, до поворота на Новолокти. Их просят посмотреть записи с видеорегистраторов.
Если на кадрах есть пропавший мужчина, то записи можно передать, позвонив по номерам 112, 8(800)700-54-52 или инфоргу поиска Екатерине по телефону 89220059559.
Сергей Иванович вышел из дома в деревне Нерпино 8 июня и пропал. Он был одет в рубашку в синюю клетку, синие брюки и серые галоши. Пенсионер обрит наголо, рост 170 см, глаза голубые.