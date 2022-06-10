nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

60 человек ищут пропавшего тюменского пенсионера

10 июня 09:36
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
Кузнецкий Сергей Иванович пропал 8 июня в деревне Нерпино Ишимского района. В поисках 77-летнего мужчины участвуют 60 человек — как сотрудники полиции и МЧС, так и неравнодушные местные жители. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Сюжет
Тюмень

«В поисках Сергея Кузнецкого принимают участие ДПСО „ЛизаАлерт“, отряд „Тюмень Регион Спас“, сотрудники МЧС и полиции, конное направление, лесничество, местные жители. Также для поиска пенсионера используют беспилотные летательные аппараты»,пояснили в группе «ЛизыАлерт» в группе ВКонтакте.

Также нужна помощь водителей, проезжавших 8 июня с 9 часов вечера от заправки Газпромнефть (Р-254, на подъезде к Ишиму) до Мизоново, до поворота на Новолокти. Их просят посмотреть записи с видеорегистраторов.

Если на кадрах есть пропавший мужчина, то записи можно передать, позвонив по номерам 112, 8(800)700-54-52 или инфоргу поиска Екатерине по телефону 89220059559.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Сергей Иванович вышел из дома в деревне Нерпино 8 июня и пропал. Он был одет в рубашку в синюю клетку, синие брюки и серые галоши. Пенсионер обрит наголо, рост 170 см, глаза голубые.

Материалы по теме
В Тюмени ищут 17-летнюю девушку из ОмскаВ Тюмени ищут охотника на крыс и насекомых. Платить будут 240 тысяч рублей в месяцВ Тюмени ищут дом кошкам, которые неделю были заперты в квартире с мертвой хозяйкой
#Новости#Поиски пропавших#Поисковые отряды#Пропавшие#Тюмень#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25