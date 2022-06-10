nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

400 миллионов рублей выделили на ремонт медучреждений Тюменской области

10 июня 06:00
Фото: 1Mi
Современные аппараты для проведения диагностических исследований появятся в этом году в тюменских больницах. Новую технику, флюорографы, аппараты УЗИ, маммографы, получат поликлиники в Тюмени, селах Каскара, Исетское, Нижняя Тавда, Казанское.
Сюжет
Тюмень

Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Александр Моор, на эти цели из областного бюджета выделено 400 миллионов рублей. Одна часть средств пойдет на покупку медицинского оборудования, другая — на проведение капитальных ремонтов и оборудование девяти фельдшерско-акушерских пунктов в селах Тюменского, Абатского, Исетского, Ишимского и Тобольского районов.

Кроме того, в этом же году в Тюмени будут выполнены работы по ремонту областной больницы № 1, родильного дома № 3 и городской поликлиники № 13.

Ранее «Наш Город» писал, что этим летом в Тюменской области приведут в порядок 16,5 километров дорог, ведущих к медицинским заведениям. В областном центре работы пройдут на участке от улицы 30 лет Победы до Широтной.

#Новости#Тюмень#Больницы#Капитальный ремонт#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25