400 миллионов рублей выделили на ремонт медучреждений Тюменской области

Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Александр Моор, на эти цели из областного бюджета выделено 400 миллионов рублей. Одна часть средств пойдет на покупку медицинского оборудования, другая — на проведение капитальных ремонтов и оборудование девяти фельдшерско-акушерских пунктов в селах Тюменского, Абатского, Исетского, Ишимского и Тобольского районов.