400 миллионов рублей выделили на ремонт медучреждений Тюменской области

Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Александр Моор, на эти цели из областного бюджета выделено 400 миллионов рублей. Одна часть средств пойдет на покупку медицинского оборудования, другая — на проведение капитальных ремонтов и оборудование девяти фельдшерско-акушерских пунктов в селах Тюменского, Абатского, Исетского, Ишимского и Тобольского районов.
Кроме того, в этом же году в Тюмени будут выполнены работы по ремонту областной больницы № 1, родильного дома № 3 и городской поликлиники № 13.
Ранее «Наш Город» писал, что этим летом в Тюменской области приведут в порядок 16,5 километров дорог, ведущих к медицинским заведениям. В областном центре работы пройдут на участке от улицы 30 лет Победы до Широтной.