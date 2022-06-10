«20 главных событий России за 20 лет»: Наследие чемпионата мира по футболу 2018

Еще один элемент наследия, который нельзя потрогать, но и нельзя потерять. Это бесценный опыт проведения столь масштабного соревнования, распределенного среди десятка городов огромной страны. Это опыт не только спортивной логистики, перемещения команд, подготовки для них отелей, тренировочных баз, питания и т.п. Это еще и опыт управления миллионными потоками туристов. Чемпионат так устроен, что до окончания группового турнира нельзя точно сказать, в каком городе какая страна будет играть во время финальной стадии, и сколько болельщиков двинется вслед за своей командой. А всем нужно было обеспечить транспорт, отели, накормить, обеспечить безопасность, не говоря уже об особой ответственности организаторов на самих матчах. Через школу организаторов и волонтеров прошли десятки тысяч молодых людей, которые не только приобщились к футбольной истории, но и получили бесценный опыт работы в сложных, но интересных условиях.