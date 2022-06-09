ВСК сокращает срок обработки обращений по полисам медицинского страхования в 15 раз

Благодаря этому 40% обращений за согласованием медицинских услуг по ДМС обратываются при помощи ИИ на основании клинических рекомендаций и медико-экономических стандартов.
Ранее ВСК совместно с Mains Lab оптимизировали стоимость ДМС для клиентов за счёт внедрения системы поиска завышений в счетах от клиник. По оценкам экспертов, уровень завышений стоимости услуг в медицинских организациях составляет около 3-4%.
Так же при помощи внедрения IT-решения был ускорен процесс формирования и получения коммерческого предложения клиентом в 5 раз.
«Цифровизация внутренних бизнес-процессов позволяет нам повышать конкурентоспособность компании за счет улучшения качества сервиса для клиента на всех этапах оказания услуг. Реализация IT решений совместно с Mains Lab способствовала сокращению внутренних издержек ВСК, оптимизировала трудозатраты специалистов. Благодаря этому мы можем сократить срок урегулирования для клиентов, предлагать им более справедливую и выгодную стоимость полиса. При разработке проектов мы ориентируемся на лучшие мировые практики в сфере страхования и стремимся достичь даже больших результатов. Мы полностью автоматизировали 40% обращений в рамках ДМС за счет синхронизации данных», - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Страховой Дом ВСК сотрудничает с Mains Lab с 2020 года. За это время был разработан и реализован ряд IT-решений, позволяющих улучшить качество сервиса для клиентов, а также оптимизировать внутренние бизнес-процессы компании.