В Тюменской области уровень безработицы один из самых низких в стране

В то же время число размещенных работодателями вакансий увеличилось: с 24 до 32 тысяч. На одного соискателя приходится свыше четырех вакансий. Сохраняется высоким спрос на работников строительной отрасли, где заявлено более 4,4 тыс. вакансий. Наибольшей популярностью пользуются профессии строительной сферы: бетонщики, каменщики, сварщики, маляры и штукатуры. Также почти семь тысяч вакансий заявлено в сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах.