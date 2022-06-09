В Тюменской области уровень безработицы один из самых низких в стране

Уровень регистрируемой безработицы в регионе на 1 июня составил 0,6%. В сравнении с прошлым месяцем число зарегистрированных в качестве безработных снизилось с 4431 соискателя до 4367 человек.
В то же время число размещенных работодателями вакансий увеличилось: с 24 до 32 тысяч. На одного соискателя приходится свыше четырех вакансий. Сохраняется высоким спрос на работников строительной отрасли, где заявлено более 4,4 тыс. вакансий. Наибольшей популярностью пользуются профессии строительной сферы: бетонщики, каменщики, сварщики, маляры и штукатуры. Также почти семь тысяч вакансий заявлено в сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах.
«На 30% увеличилась обращаемость жителей региона в службу занятости. Это естественный сезонный рост. Началась пора школьных каникул, и многие из ребят хотят получить трудовой опыт. Кроме того, идет активный набор на бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»,пояснил Александр Сидоров, директор профильного департамента.
Напомним, в начале марта губернатор Тюменской области Александр Моор взял под личный контроль ситуацию на рынке труда в регионе. Он пообещал, что если ситуация будет ухудшаться, то областное правительство примет дополнительные меры поддержки бизнеса и граждан. К слову, в этом году на предотвращение роста безработицы власти Тюменской области выделили свыше 340 миллионов рублей.