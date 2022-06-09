В Тюменской области продано свыше 7 тыс. путевок с детским туристическим кешбэком

Отправить ребенка на отдых можно вплоть до конца сентября. Нет ограничений по количеству поездок по программе на одну семью. Наличие путевок можно посмотреть на сайте оздоровительных лагерей.
Спрос на путевки по программе детского кешбэка в этом году в 2 раза превысила прошлогодние показатели. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, впервые подключены палаточные лагеря.
На программу в этом году выделено 7,5 млрд рублей, что значительно больше, чем в прошлом. На текущий момент почти вся сумма — то есть 7,5 млрд — вернулась, в соответствии с условиями программы, на карточки родителей в виде 50% кешбэка.
Отметим, что в Тюменской области организации детской оздоровительной кампании уделяют большое внимание. В этом году в регионе работают все загородные учреждения отдыха. Еще в мае в лагеря отправились на оздоровительные смены одаренные дети. Осенью начнутся смены по линии центра «Сириус». Всего в летний период 2022 года в Тюменской области будут работать 650 оздоровительных организаций. Из них 19 — загородные лагеря и центры и один палаточный лагерь.