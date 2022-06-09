В Тюменской области продано свыше 7 тыс. путевок с детским туристическим кешбэком

Отметим, что в Тюменской области организации детской оздоровительной кампании уделяют большое внимание. В этом году в регионе работают все загородные учреждения отдыха. Еще в мае в лагеря отправились на оздоровительные смены одаренные дети. Осенью начнутся смены по линии центра «Сириус». Всего в летний период 2022 года в Тюменской области будут работать 650 оздоровительных организаций. Из них 19 — загородные лагеря и центры и один палаточный лагерь.