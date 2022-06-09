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В Тюмени водитель бетономешалки протаранил три автомобиля. Пострадал один человек

9 июня 07:15
Фото: 1Mi
Серьезная авария произошла накануне вечером в Тюмени на улице Камчатской. Здесь водитель автобетономесителя протаранил три машины — кроссовер LADA XRAY, LADA Vesta и Volkswagen. В результате дорожного происшествия, травмы получил 58-летний водитель LADA Vesta, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.
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Тюмень

По предварительным данным, водитель бетономешалки не успел вовремя затормозить на светофоре.

Стоит отметить, на тюменских автодорогах сегодня с утра зафиксированы многочисленные аварии на пересечении Мельникайте — 30 лет Победы, Николая Чаплина, Червишевском тракте, Монтажнииков, Энергетиков и т. д.

Кроме того, в данный момент не работает светофор в районе кольца Мельникайте — 50 лет Октября, а на дорожном полотне в районе пересечения улиц 50 лет Октября — Максима Горького образовалась большая яма.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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