В Тюмени водитель бетономешалки протаранил три автомобиля. Пострадал один человек

По предварительным данным, водитель бетономешалки не успел вовремя затормозить на светофоре.
Стоит отметить, на тюменских автодорогах сегодня с утра зафиксированы многочисленные аварии на пересечении Мельникайте — 30 лет Победы, Николая Чаплина, Червишевском тракте, Монтажнииков, Энергетиков и т. д.
Кроме того, в данный момент не работает светофор в районе кольца Мельникайте — 50 лет Октября, а на дорожном полотне в районе пересечения улиц 50 лет Октября — Максима Горького образовалась большая яма.