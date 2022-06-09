В Тюмени на стройке погиб каменщик. Заведено уголовное дело

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание по данной статье УК РФ предусматривает принудительные работы или лишение свободы до 5 лет.
Как сообщили «Нашему Городу» в следственном управлении Следственного комитета, в ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы, установлены все обстоятельства произошедшего ЧП.
Ранее, «Наш Город» писал, что аналогичный случай произошел в областной столице в феврале этого года. Тогда каменщик, выполнявший ремонтные работы, сорвался с 7 этажа многоквартирного дома. Строитель скончался по дороге в больницу.