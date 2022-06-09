В Тюмени на стройке погиб каменщик. Заведено уголовное дело

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание по данной статье УК РФ предусматривает принудительные работы или лишение свободы до 5 лет.